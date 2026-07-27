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Actualitate· 1 min citire
Grevă în mai multe sectoare, de mâine. Angajații din Finanțe se alătură protestului din Sănătate
Grevă și la Finanțe, de mâine
Publicat27 iul. 2026, 10:35
Sursărealitatea.net
Tensiunile provocate de proiectul noii legi a salarizării se extind în tot mai multe sectoare bugetare. După anunțarea grevei generale din Sănătate, angajații din sistemul de Finanțe au decis să înceapă procedurile pentru declanșarea unei greve de solidaritate, conform Realitatea PLUS.
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