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Actualitate· 1 min citire
Haos după „Beach, Please!”: trenuri pline, întârzieri și mii de tineri blocați în drumul spre casă
Beach Please
Ziua de după încheierea festivalului „Beach, Please!” a adus aglomerație în gările de pe litoral. Mii de participanți și-au început încă de la primele ore ale dimineții drumul spre casă, iar trenurile care pleacă din Constanța și Costinești au fost pline până la refuz.
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