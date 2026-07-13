Advertising
Politica· 2 min citire
Cristina Dumitrescu (senator AUR): „România și Republica Moldova sunt unite prin aceeași limbă, aceeași credință și aceeași identitate”
Cristina Dumitrescu (senator AUR)
Senatorul AUR Cristina Dumitrescu critică declarațiile ambasadorului Germaniei la Chișinău privind identitatea Republicii Moldova, afirmând că acestea ignoră realitățile istorice, culturale și lingvistice care leagă cele două maluri ale Prutului. Potrivit senatorului AUR, promovarea unor astfel de teze alimentează o narațiune care contestă existența unui patrimoniu comun între România și Republica Moldova.
Citește și
- 13:30Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Pactul Ribbentrop-Molotov este viu și lovește din nou, iar Ministerul Afacerilor de Externe al României tace”
- 12:36Grindeanu îi cere demisia lui Ilie Bolojan și avertizează că PSD nu va fi „o mașină de votat” pentru actuala guvernare
- 11:10SURSE: Schimbare de optică. Nicușor Dan nu exclude varianta alegerilor anticipate
- 11:00Gabriel Oprea, mesaj dur după tensiunile din Orientul Mijlociu: România trebuie să își consolideze apărarea și să accelereze investițiile strategice
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News