Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Pactul Ribbentrop-Molotov este viu și lovește din nou, iar Ministerul Afacerilor de Externe al României tace”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, critică declarațiile recente ale ambasadorului Germaniei din Republica Moldova, Hubert Knirsch, care a susținut că românii și moldovenii sunt două populații diferite. Potrivit liderului AUR, această afirmație preluată din manualele propagandei sovietice este de o gravitate extremă, având în vedere că este rostită de către un ambasador din lumea occidentală care reprezintă poziția statului german în chestiunea proiectului privind reunificarea României cu Republica Moldova.

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