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Actualitate· 2 min citire
Incredibil! Un fost polițist oprea șoferi în trafic și le cerea bani, pretinzând că este agent rutier
polițist
Un fost polițist din Arad a fost arestat preventiv după ce este acuzat că s-a prezentat în mod ilegal drept agent al Poliției Rutiere și a obținut mii de lei de la șoferi opriți în trafic. Bărbatul, care demisionase din Poliție în această primăvară, este cercetat acum pentru înșelăciune în formă continuată și uzurpare de calități oficiale.
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