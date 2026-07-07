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Incredibil! Un fost polițist oprea șoferi în trafic și le cerea bani, pretinzând că este agent rutier

polițist

polițist

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 iul. 2026, 15:05

Un fost polițist din Arad a fost arestat preventiv după ce este acuzat că s-a prezentat în mod ilegal drept agent al Poliției Rutiere și a obținut mii de lei de la șoferi opriți în trafic. Bărbatul, care demisionase din Poliție în această primăvară, este cercetat acum pentru înșelăciune în formă continuată și uzurpare de calități oficiale.

Se prezenta drept polițist și cerea bani pe loc

Potrivit anchetatorilor, fostul agent, în vârstă de 41 de ani, era deja cercetat sub control judiciar într-un dosar de luare de mită, motiv pentru care și-a dat demisia din cadrul Poliției.

Chiar și după plecarea din sistem, acesta ar fi continuat să folosească uniforma rămasă în posesia sa și s-ar fi deplasat în județul Bihor, unde s-ar fi recomandat drept polițist rutier.

La sfârșitul lunii trecute, pe DN1, bărbatul ar fi oprit doi șoferi și le-ar fi spus că au comis abateri grave la regimul rutier.

Cum acționa

Pentru a fi cât mai convingător, fostul polițist le-ar fi explicat conducătorilor auto că încălcările au fost surprinse de radar și că își pot păstra permisul de conducere dacă achită imediat jumătate din valoarea amenzii.

Prin această metodă, ar fi obținut 2.200 de lei de la o femeie din Elveția și alți 2.300 de lei de la un șofer român.

Victimele au început să suspecteze că au fost înșelate după ce au constatat că nu au primit niciun proces-verbal sau alt document care să justifice sumele plătite și au sesizat autoritățile.

Datorii la jocurile de noroc

În cursul investigațiilor, procurorii au descoperit că fostul polițist avea datorii importante, despre care anchetatorii susțin că ar fi fost acumulate în urma jocurilor de noroc.

În prezent, acesta se află în arest preventiv și este cercetat pentru înșelăciune în formă continuată și uzurpare de calități oficiale, iar ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.

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