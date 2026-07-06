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Reacție vehementă a lui Dominic Fritz după ce viceprimarul Timișoarei a pierdut procesul cu ANI

Dominic Fritz

Dominic Fritz

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 iul. 2026, 21:27

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a criticat dur Agenția Națională de Integritate (ANI), după ce viceprimarul municipiului, Paula Romocean, a pierdut în primă instanță procesul privind decizia prin care a fost declarată incompatibilă. Edilul susține că instituția aplică selectiv legea și afirmă că viceprimarul va contesta hotărârea.

Dominic Fritz: „ANI își alege la liber clienții”

Într-un mesaj publicat luni, Dominic Fritz a susținut că situația în care se află Paula Romocean este similară cu cea a peste o sută de consilieri locali din România, însă doar cazul acesteia a fost vizat de Agenția Națională de Integritate.

„ANI a declarat-o incompatibilă pe Paula Romocean, viceprimărița USR din Timișoara, pentru o situație în care se află peste o sută de consilieri locali în toată România. Pe ea au găsit-o. Pentru două poziții de voluntariat, neremunerate, vor să-i piardă mandatul de viceprimar”, a transmis Fritz.

Potrivit primarului, viceprimarul Timișoarei va formula recurs împotriva deciziei pronunțate în primă instanță.

Acuzații la adresa ANI

Dominic Fritz consideră că legislația privind incompatibilitățile și conflictele de interese este aplicată într-un mod care poate afecta activitatea aleșilor locali.

„Regimul incompatibilităților și al conflictului de interese în România a scăpat de sub control. A devenit metoda preferată pentru a scoate pe cineva din viața politică, fără nicio urmă de faptă penală sau de corupție, sub acoperirea unor «sancțiuni administrative»”, a mai afirmat edilul.

Fritz a pierdut recent propriul proces cu ANI

Declarațiile primarului vin la scurt timp după ce acesta a pierdut definitiv procesul deschis împotriva ANI. Luna trecută, Înalta Curte de Casație și Justiție i-a respins recursul și a menținut decizia Curții de Apel Timișoara, care confirmase raportul Agenției Naționale de Integritate privind existența unui conflict de interese în cazul său.

În cazul Paulei Romocean, hotărârea pronunțată în primă instanță nu este definitivă, urmând să fie atacată cu recurs.

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