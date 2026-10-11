Judecătorii au stabilit pedepsele pentru autorii atacului violent cu bâte în Vurpăr

Publicat 11 oct. 2026, 11:56 Actualizat 11 oct. 2026, 12:23

Cei trei bărbați care au atacat cu bâte și lopeți două persoane, într-o spălătorie auto din localitatea Vurpăr, au fost condamnați vineri, 9 octombrie 2026, de Judecătoria Sibiu.

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