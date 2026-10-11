Judecătorii au stabilit pedepsele pentru autorii atacului violent cu bâte în Vurpăr

Cei trei bărbați care au atacat cu bâte și lopeți două persoane, într-o spălătorie auto din localitatea Vurpăr, au fost condamnați vineri, 9 octombrie 2026, de Judecătoria Sibiu.
Fiecare agresor a primit o pedeapsă de 2 ani și 4 luni de închisoare, cu suspendare.
Incidentul s-a produs în noaptea de 3 august 2025, în jurul orei 23:50, la o spălătorie auto de pe strada Complexului din Vurpăr. Potrivit hotărârii instanței, cele două victime veniseră să își spele autoturismul, după ce se întâlniseră cu doi cunoscuți în apropierea unui magazin din localitate.
La un moment dat, în incinta spălătoriei a ajuns un grup de persoane, printre care și cei trei inculpați. Un conflict verbal a degenerat rapid într-o agresiune de o violență deosebită. Unul dintre atacatori a încercat să lovească o victimă cu pumnul, altul a aruncat o sticlă în direcția acesteia, iar ulterior cei trei au pus mâna pe bâte din lemn și lopeți.
Au continuat să lovească victimele și după ce acestea s-au refugiat în mașină
Cei trei agresori au lovit victimele în zona capului și a corpului, folosind obiectele găsite în spălătorie. În încercarea de a scăpa, cele două persoane atacate s-au urcat în autoturism, dar nici acest lucru nu i-a oprit pe agresori. Unul dintre inculpați a deschis portiera șoferului și a continuat să lovească în interior cu o lopată.
Când mașina a reușit să plece, atacatorii au lovit-o în continuare cu bâte și lopeți, distrugând parbrizul, luneta și mai multe geamuri laterale.
După aproximativ 100 de metri, șoferul a pierdut controlul volanului, iar autoturismul s-a răsturnat în pârâul de pe marginea străzii Complexului. Cele două victime au rămas blocate în interior.
Agresiunea nu s-a încheiat nici atunci. Cei trei atacatori au alergat după autoturismul răsturnat, s-au urcat pe acesta și au continuat să lovească persoanele aflate înăuntru, folosind aceleași obiecte contondente. În cele din urmă, victimele au reușit să iasă din mașină și să fugă spre marginea localității.