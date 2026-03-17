Line-up spectaculos la Electric Castle: peste 200 de artiști, cu The Cure și Twenty One Pilots în prim-plan
Ediția din acest an a festivalului Electric Castle se anunță una dintre cele mai spectaculoase de până acum, organizatorii pregătind un line-up divers, care reunește peste 200 de artiști din toate zonele muzicale.
Evenimentul va avea loc la Bonțida, între 16 și 19 iulie, și promite să aducă pe scenă atât nume legendare, cât și artiști extrem de populari în prezent.
Printre cele mai așteptate apariții se numără trupa The Cure, dar și formații și artiști foarte apreciați de publicul tânăr, precum Twenty One Pilots, Nothing But Thieves, LP sau Teddy Swims, acesta din urmă fiind cunoscut pentru stilul său care îmbină soul, pop și R&B și pentru succesul înregistrat pe platformele de streaming.
Reprezentanții festivalului spun că ediția din acest an își propune să aducă împreună generații diferite de artiști și de fani, într-un mix de stiluri muzicale care a consacrat deja Electric Castle.
Publicul va avea parte de rock, hip-hop, electro și multe alte genuri, într-un program care combină nume consacrate cu artiști în plină ascensiune.
Citește și:
- 21:32 - Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European: energia, prioritate pentru România
- 19:29 - Estonia, singurul aliat NATO dispus să îl ajute pe Trump în Strâmtoarea Ormuz
- 18:57 - Internauții îl fac praf pe Sebastian Ghiță: fugarul a devenit viral după ce i-au compus o melodie ironică
- 18:38 - Donald Trump: „Niciodată nu am avut nevoie de ajutorul NATO în războiul împotriva Iranului”
