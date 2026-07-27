Mesajul emoționant al lui Kylian Mbappe după Mondialul 2026. Gestul care a surprins lumea fotbalului

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 27 iul. 2026, 15:40

Considerată una dintre marile favorite la câștigarea Cupei Mondiale 2026, naționala Franței a încheiat competiția abia pe locul al patrulea, un rezultat sub așteptările suporterilor. La câteva zile după finalul turneului, căpitanul „Les Bleus”, Kylian Mbappe, a ales să le transmită un mesaj special celor care au fost alături de echipă.

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