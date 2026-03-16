Negocieri pentru un nou proiect energetic în Marea Neagră: Naftogaz discută cu OMV Petrom dezvoltarea unui zăcământ de gaze

Compania ucraineană de petrol și gaze Naftogaz poartă discuții cu OMV Petrom pentru un posibil parteneriat privind dezvoltarea unui zăcământ de gaze descoperit în largul Mării Negre.

Descoperirea a fost făcută înainte de invazia Rusiei în Ucraina, iar surse apropiate discuțiilor spun că rezervele ar fi „substanțiale”. Deși cantitatea exactă de gaze recuperabile nu a fost făcută publică, una dintre surse a descris zăcământul drept „unul dintre cele mai promițătoare din regiunea Mării Negre”.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, negocierile dintre cele două companii se află într-un stadiu incipient, iar dezvoltarea proiectului nu ar putea începe înainte de încheierea războiului din Ucraina.

În cazul în care proiectul va fi realizat, acesta ar putea contribui la consolidarea securității energetice a Europei, în contextul în care multe state europene încearcă să reducă dependența de gazele provenite din Rusia.

Totodată, descoperirea subliniază potențialul energetic al Mării Negre, unde România și Turcia dezvoltă deja propriile proiecte de exploatare offshore.

Surse apropiate discuțiilor spun că în zona respectivă au fost realizate deja studii seismice parțiale, iar datele geologice 2D și 3D sunt disponibile. Zăcământul ar fi situat în apropierea unor perimetre offshore aflate în zona românească a Mării Negre.

Autoritățile de la Kiev încearcă în prezent să faciliteze discuții între companii și oficiali guvernamentali pentru a atrage tehnologie occidentală necesară exploatării gazelor aflate la mare adâncime.

Subiectul cooperării energetice dintre cele două state a fost menționat recent și de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. După o întâlnire avută la București cu președintele României, Nicușor Dan, liderul ucrainean a afirmat că cele două țări analizează posibilitatea unor proiecte comune pentru exploatarea resurselor de gaze de pe platoul Mării Negre, fără a oferi însă detalii suplimentare.