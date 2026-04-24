Anca Alexandrescu, dezvăluiri incendiare: Nicușor Dan NU va semna demisiile miniștrilor PSD

Sursă: realitatea.net

Anca Alexandrescu a făcut dezvăluiri incendiare în cadrul emisiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS. Aceasta susține că Nicușor Dan nu va semna demisiile miniștrilor PSD. Totul, după ce Guvernul a anunțat că demisiile acestora și propunerile pentru interimate au fost trimise și înregistrate la Administrația Prezidențială.

„Este și o explicație de ce PSD-ul tergiversează povestea cu moțiunea de cenzură și cu anunțul că merge la Curtea Constituțională. E o vrăjeală. Curtea Constituțională deja s-a pronunțat, cred că sunt două decizii, a scris și domnul avocat Toni Neacșu despre chestia asta. E o vrăjeală, se trage de timp.

Și întrebarea mea este dacă se trage de timp în coordonare cu Nicușor Dan. Adică mă întreb dacă PSD-ul are o înțelegere cu Nicușor Dan să tragă de timp. Astăzi ei au făcut conform, adică să nu zică nimeni nimic: „Domne, noi ne-am depus demisiile, s-au trimis la Cotroceni”. Acuma mingea este la Nicușor Dan.

Și Nicușor Dan a zis: „Să mai fie probabil săptămâna viitoare o să se întâmple ceva, poate o să mai fie consultări”. El nu poate să mai facă consultări în coaliție dacă publică în Monitorul Oficial demisiile celor de la PSD, că în momentul ăla nu mai există coaliție. Deci se presupune că nu va semna.

Și oricum, poate să aibă și mai mult de 15 zile pentru că a demonstrat Klaus Iohannis, au fost nenumărate cazuri în care n-a vrut să semneze imediat, a stat până a semnat, a zis Curtea Constituțională că „de îndată” poate să însemne și peste trei luni. Deci are mână liberă”, a declarat joi seara Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS.