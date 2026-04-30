Sorin Grindeanu, în direct la Realitatea PLUS. „Guvernul o să cadă marți!” LIVE TEXT

Patriotismul economic: Punctul comun dintre PSD și AUR?

Anca Alexandrescu: Am observat că ați trecut de la sintagma „partide pro-europene” la „partide pro-occidentale”. Inclusiv domnul Nicușor Dan folosește acest termen. E o nuanță nouă?

Sorin Grindeanu: Nu, nu am această nuanță, poate a fost doar o scăpare. Nu vreau să fac astfel de caracterizări.

Anca Alexandrescu: Totuși, în legătură cu AUR, spuneți că vă apropie și vă despart multe lucruri. În afară de moțiunea de cenzură, ce vă mai apropie? Vă referiți la programul economic?

Sorin Grindeanu: Da. Sunt anumite lucruri care țin de patriotismul economic, de încurajarea economiei naționale și de dezvoltare. Cred că, pe acest segment, lucrurile sunt mai apropiate între PSD și AUR decât între noi și USR sau PNL.

„Se ocupă statul”: Zvonuri de culise în PNL

Anca Alexandrescu: Sunteți convins că guvernul va pica marți? Văd o activitate febrilă la PNL. Se vorbește că domnul Bolojan, „cel onest”, și-a pus oamenii să cumpere parlamentari cu sute de mii de euro.

Sorin Grindeanu: Știu de aceste lucruri. Mai nou, în interiorul PNL se spune ceva de tipul: „Lăsați, că o să vedeți, se ocupă statul și nu vin vreo 50 de parlamentari la vot”.

Anca Alexandrescu: Care „stat”? Statul paralel? La asta se referă?

Sorin Grindeanu: Habar n-am, dar asta li s-a spus mai multora. Eu vă spun însă că parlamentarii vor veni, doamna Alexandrescu, și vor fi mai multe de 254 de voturi. Bolojan va pleca, pentru că 80% dintre români spun că direcția în care mergem este greșită.

Guvernarea post-moțiune: Fără Bolojan, fără USR

Anca Alexandrescu: Ce formulă guvernamentală vedeți după căderea lui Bolojan?

Sorin Grindeanu: PSD are 27-28% în Parlament. Îmi doresc o reașezare în interiorul acestei coaliții, dar cu anumite ajustări.

Anca Alexandrescu: Dați-mi detalii. Ajustările înseamnă „fără Bolojan” și „fără USR”?

Sorin Grindeanu: Dacă îi întreb pe membrii de partid, aceștia spun clar: fără Bolojan. Și sunt aproape sigur că, în același procent, ar opta și pentru varianta fără USR. Dar, cu 28%, până la o majoritate mai este mult.

Zidul de la Cotroceni și relația cu George Simion

Anca Alexandrescu: Dar președintele Nicușor Dan a declarat că nu va aproba niciodată un guvern susținut de AUR sau o majoritate PSD-AUR.

Sorin Grindeanu: Constituția spune că prerogativele președintelui sunt de a da mandatul cuiva care poate forma o majoritate. Dacă se degajă o majoritate, președintele nu o poate refuza. În ceea ce privește discuțiile cu George Simion, acestea au vizat strict această etapă, a moțiunii. Nu am discutat nimic despre ce va fi după.

Anca Alexandrescu: Excludeți orice discuție post-moțiune cu AUR? Sau varianta în care Ilie Bolojan rupe PNL-ul și se duce către USR?

Sorin Grindeanu: Nu cred într-un astfel de scenariu, facem speculații. Noi am ales varianta înțeleaptă a moțiunii comune pentru că românii vor ca Ilie Bolojan să plece acasă. PSD poate să meargă și în opoziție, nu avem o problemă cu asta, dacă nu se poate construi ceva serios.

Economia și miza reconcilierii

Sorin Grindeanu: Modelul actual este unul prost. Cred că în această perioadă, în lunile care urmează, este nevoie la conducere de un om care să știe economie — spre deosebire de Ilie Bolojan.

Anca Alexandrescu: Atunci vă întreb altfel, pornind de la o propunere recentă. Călin Georgescu a lansat aici, în emisiune, într-un dialog cu Ion Cristoiu, ideea unui guvern de reconciliere națională format din PSD, PNL și AUR.

Sorin Grindeanu: Este o variantă care a fost vehiculată în spațiul public, într-adevăr.

Anca Alexandrescu: Dar este o variantă pe care președintele Nicușor Dan a exclus-o categoric, așa cum bine știți. Cum vedeți dumneavoastră această formulă de „reconciliere”?

Ajustările PSD: Guvernare fără Bolojan și fără USR?

Anca Alexandrescu: Spuneați că ați putea continua în interiorul acestei coaliții, dar cu anumite „ajustări”. Haideți să fim expliciți: care sunt aceste ajustări? Înseamnă un guvern fără Ilie Bolojan și fără USR?

Sorin Grindeanu: În acest moment, dacă îi întreb pe membrii de partid, aceștia au spus clar: fără Bolojan. Dacă i-aș întreba despre USR — și dumneavoastră cunoașteți bine Partidul Social-Democrat — sunt aproape sigur că, într-un procent similar, ar alege aceeași variantă.

Anca Alexandrescu: Tocmai de aceea vă întreb, pentru că știm ce simte baza partidului. Dar cum veți face majoritatea?

Sorin Grindeanu: Așa cum am spus de fiecare dată, noi avem un procent de 27-28% în mandate parlamentare. Până la formarea unei majorități mai este drum mult. În urma consultărilor interne care vor urma, probabil se va degaja rapid o soluție.

Zidul de la Cotroceni: Mandatul președintelui și varianta AUR

Anca Alexandrescu: Există însă o problemă majoră. Avem declarația președintelui Nicușor Dan, care a spus clar că nu va desemna niciodată un guvern susținut de AUR sau un guvern în care să existe o majoritate PSD-AUR. Cum treceți de acest obstacol?

Sorin Grindeanu: Prerogativele constituționale ale președintelui sunt de a da mandat persoanei pe care o consideră cea mai potrivită pentru a forma o majoritate...

Anca Alexandrescu: Dar președintele a fost foarte categoric în privința excluderii AUR din orice ecuație de putere alături de dumneavoastră.

Sorin Grindeanu: Lucrurile acestea vor fi discutate la momentul potrivit. Dincolo de declarațiile politice, matematica parlamentară este cea care dictează stabilitatea unei țări. Noi vom merge la consultări cu o propunere solidă, bazată pe realitatea votului și pe nevoia de a opri politicile care, în opinia noastră, au dăunat electoratului.

Anca Alexandrescu: Domnule Grindeanu, prima întrebare pe care o am: ce ați făcut la Paris?

Sorin Grindeanu: Am avut o întâlnire cu omoloaga mea, președinta Adunării Naționale. Este o vizită pe care am stabilit-o de ceva vreme, cred că de mai bine de o lună, și care s-a întâmplat să aibă loc chiar ieri și alaltăieri.

Anca Alexandrescu: Deci susțineți că nu are nicio legătură cu ce se întâmplă în România? Nu v-ați dus acolo ca să vă spună președintele Macron ce trebuie să faceți?

Sorin Grindeanu: Doamnă Alexandrescu, eu cred că am dovedit în aceste luni că nu îmi fac agenda după alții. Atunci când am ceva de făcut, mă duc și explic. Așa am procedat la Congresul PSD când am modificat statutul — m-am dus și am prezentat argumentele. La fel, în urmă cu vreo două săptămâni, am fost la Bruxelles și le-am explicat colegilor situația.

Miza Bruxelles-ului: Informare sau subordonare?

Anca Alexandrescu: Aceasta este o întrebare esențială, să știți. Multă lume interpretează că, după vizita dumneavoastră la Bruxelles, ați pornit „schimbarea” la București. Există vreo legătură? V-a dat cineva „verde” de acolo?

Sorin Grindeanu: Nu, nu am primit „verde” de acolo. Eu informez, nu așa se pune problema. Și eu, și colegii mei, ne informăm partenerii despre liniile pe care vom merge în perioada următoare, în special pe cei din familia politică din care facem parte (S&D). Vă reamintesc că noi am anunțat acest proces intern de consultare privind guvernarea încă de la începutul lui decembrie. Am avut întâlniri regionale, iar acum 10 zile am avut un vot cu un procent de aproape 98% pentru retragerea sprijinului.

Anca Alexandrescu: Deci ați informat Grupul S&D despre acest pas?

Sorin Grindeanu: Da, și am prezentat și argumentele. Politica dusă de Ilie Bolojan — și nu vreau să intru în prea multe detalii — a fost una parcă țintită spre distrugerea electoratului PSD. Despre asta am discutat în consultările interne, iar colegii au decis masiv să oprim acest lucru.

Etichetări politice: De la „șobolani” la propaganda lui Goebbels

Anca Alexandrescu: Am observat că vă feriți să spuneți dacă AUR este sau nu un partid extremist. De ce evitați această caracterizare?

Sorin Grindeanu: Nu vreau să fac caracterizări de acest tip, dar am spus, în schimb, că limbajul folosit de premierul Bolojan este unul fascist. Când folosești termeni precum „șobolani”, acest lucru ne aduce aminte de propaganda lui Goebbels din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Eu nu îmi permit să jignesc 1,6 milioane de români, făcându-i extremiști sau fasciști. Sigur că ne despart multe lucruri de AUR, așa e în democrație, dar ne despart la fel de multe lucruri și de cei de la USR.

Anca Alexandrescu: Dacă despre AUR nu vreți să spuneți că este extremist, despre USR puteți spune că este un partid extremist, prin limbaj și comportament?

Sorin Grindeanu: Vă răspund în același mod: nu vreau să fac caracterizări generale, dar sunt lucruri evidente în comportamentul liderilor lor. L-am menționat pe Ilie Bolojan, dar îi avem și pe domnul Fritz sau alte personaje similare.

Anca Alexandrescu: Cum vedeți evoluția acestui curent politic?

Sorin Grindeanu: Istoria acestui partid (USR) o știm cu toții, este una recentă. Pare că și-au pus bazele exclusiv pe înjurături la adresa PSD. Mai mult de atât, nu cred că i-a mânat ceva constructiv în lupta politică.