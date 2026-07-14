O serie de explozii auzite la Kiev după o alertă de rachete

Publicat 14 iul. 2026, 08:30 Sursă realitatea.net

Sirenele de alertă aeriană au început să sune în capitală înainte ca şase explozii să fie auzite, a constatat AFP la faţa locului.

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