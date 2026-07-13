Un simplu control în trafic s-a transformat într-o captură importantă. Șofer urmărit internațional, reținut în Capitală

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 iul. 2026, 18:29

Un bărbat în vârstă de 54 de ani, urmărit la nivel internațional de autoritățile italiene, a fost depistat de polițiștii din București în urma unui control de rutină în trafic.

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