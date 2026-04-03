Pelerinajul de Florii va avea loc sâmbătă, în București. Procesiunea va începe la Catedrala Națională

Sursă: realitatea.net

Programul integral al evenimentului.

Ierarhi, preoți, monahi, monahii și credincioși mireni din Capitală și din județul Ilfov vor participa, sâmbătă, la Pelerinajul de Florii organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor.

Acest eveniment religios-misionar va avea loc în București, cu sprijinul Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române, în ajunul marii sărbători a Intrării Domnului în Ierusalim (Floriile), informează, marți, Biroul de presă al Patriarhiei.



Pelerinajul va începe la Catedrala Națională și se va desfășura pe următorul traseu: Strada Izvor, Paraclisul Catedralei Naționale (prima oprire), Calea 13 Septembrie, Bulevardul Libertății, Piața Constituției, Bulevardul Unirii, Piața Unirii (latura de vest), Crucea brâncovenească (a doua oprire), Colina Bucuriei, Catedrala Patriarhală.



Procesiunea se va încheia la Catedrala Patriarhală, unde pelerinii vor fi întâmpinați de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.



Potrivit sursei citate, principalele momente ale pelerinajului vor fi următoarele:



* Slujba Vecerniei la Catedrala Națională (15:00);



* La Catedrala Națională va avea loc sfințirea ramurilor de salcie, care vor fi apoi oferite credincioșilor prezenți (16:00);



* Plecare în procesiune de la Catedrala Națională spre Catedrala Patriarhală (16:15);



* Prima oprire - la Paraclisul Catedralei Naționale (16:30);



* A doua oprire - la Crucea brâncovenească de la baza Colinei Bucuriei (17:30);



* Plecare spre Catedrala Patriarhală (17:35);



* Sosire la Catedrala Patriarhală, unde pelerinii vor fi întâmpinați de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care va sfinți icoana praznicului "Intrării Domnului în Ierusalim", va rosti rugăciunea de binecuvântare a pelerinilor și va adresa un cuvânt de învățătură (17:45).



Credincioșii ortodocși, romano-catolici și greco-catolici sărbătoresc duminică Intrarea Domnului în Ierusalim - Floriile.



Potrivit tradiției Bisericii, Intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim este singurul moment din viața Sa pământească în care a acceptat să fie aclamat ca Împărat. De data aceasta, își pregătește singur intrarea, conform profețiilor din Vechiul Testament, ca să fie recunoscut după lege că este Mesia, Mântuitorul lumii. Poporul îl întâmpină pe Iisus cu ramuri de finic și de măslin, strigând: "Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului". Prin aceste cuvinte, oamenii simțeau că însuși Dumnezeu a venit în lume pentru a aduce mântuirea ei. Intrând ca Împărat în Ierusalim, Iisus anticipează biruința Sa apropiată asupra morții, ca și biruința întregii omeniri pe care o purta în Sine.



De Florii, oamenii merg la biserică pentru a sfinți crenguțe de salcie pe care le pun la geamuri, la uși sau la porți. În unele părți ale țării, locuitorii de la sate se încing cu ramurile de salcie peste mijloc. Credința spune că acest ritual îi apără de boli și îi face mai robuști. De asemenea, apără casa de rele și o protejează de evenimente neplăcute.



Ramurile de salcie care se împart în biserică în ziua de Florii simbolizează ramurile de finic cu care l-au întâmpinat mulțimile în Ierusalim pe Iisus.



Cu ziua de Florii începe ultima săptămână a Postului Paștilor, numită Săptămâna Patimilor, în care creștinii se pregătesc să întâmpine marea sărbătoare a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos