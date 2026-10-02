Polițist acuzat că a luat 1.000 de euro pentru un permis și a obținut ilegal un spor. Ce au descoperit procurorii

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 oct. 2026, 17:38

Un polițist de 35 de ani din cadrul IPJ Sibiu a fost reținut și ulterior plasat sub control judiciar, fiind cercetat pentru trafic de influență, dare de mită, instigare la fals intelectual, uz de fals, înșelăciune și fals în declarații.

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