Polițist acuzat că a luat 1.000 de euro pentru un permis și a obținut ilegal un spor. Ce au descoperit procurorii

Un polițist de 35 de ani din cadrul IPJ Sibiu a fost reținut și ulterior plasat sub control judiciar, fiind cercetat pentru trafic de influență, dare de mită, instigare la fals intelectual, uz de fals, înșelăciune și fals în declarații.
Procurorii susțin că agentul ar fi primit bani de la doi șoferi pentru a interveni în dosarele lor și că ar fi folosit un document medical obținut în mod nelegal pentru a păstra un spor salarial.
Bani primiți pentru intervenții în dosare
Potrivit anchetatorilor, una dintre faptele cercetate ar fi avut loc în mai 2025. Polițistul ar fi primit bani de la o persoană cercetată penal pentru infracțiuni la regimul rutier, cu promisiunea că va interveni pe lângă un coleg care instrumenta dosarul.
Scopul intervenției ar fi fost urgentarea cercetărilor, astfel încât cazul să primească o soluție de netrimitere în judecată, iar permisul de conducere reținut să fie restituit.
Procurorii susțin că agentul ar fi discutat cu colegul său și i-ar fi cerut să grăbească finalizarea anchetei, după ce ar fi primit suma de bani.
A luat 1.000 de euro pentru un permis
O altă faptă investigată datează din aprilie 2026. Polițistul ar fi primit 1.000 de euro de la un șofer care deținea un permis de conducere moldovenesc falsificat.
Potrivit procurorilor, agentul i-ar fi spus că are cunoștințe în cadrul structurilor MAI din București și că ar putea facilita preschimbarea documentului cu un permis românesc autentic.
După ce ar fi primit banii, însă, polițistul nu ar fi făcut niciun demers concret pentru rezolvarea situației. Anchetatorii îl cercetează astfel și pentru înșelăciune.
Act medical folosit pentru păstrarea unui spor
Procurorii îl acuză pe agent și că, în mai 2026, ar fi oferit o cutie cu bomboane și un buchet de flori unui medic pneumolog. În schimb, ar fi obținut un document medical care atesta în mod nereal existența unei afecțiuni ce impunea evitarea efortului fizic.
Actul ar fi fost folosit pentru ca polițistul să fie scutit de instruirea sportivă obligatorie pentru acordarea unui spor salarial.
Documentul ar fi fost depus la IPJ Sibiu, iar agentul ar fi continuat să primească lunar aproximativ 663 de lei, deși, potrivit anchetatorilor, nu îndeplinea condițiile necesare pentru acordarea sporului.
Control judiciar pentru 60 de zile
Polițistul a fost reținut la 1 octombrie, iar pe 2 octombrie procurorii au dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
În anchetă au fost sprijiniți de structurile anticorupție și de Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a faptelor care pot fi probate în dosar. Măsurile luate în această etapă nu stabilesc vinovăția, iar persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală hotărâre definitivă a instanței.