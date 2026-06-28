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Actualitate· 1 min citire
Pompieri români, trimiși în Franța să intervină pentru stingerea incendiilor de vegetație
pompieri / foto IGSU
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat că duminică 40 de pompieri români cu mai multe autospeciale au pornit spre Franța, unde vor interveni pentru stingerea incendiilor de vegetație și pădure.
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