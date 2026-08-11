Cutremur în România, marți seară. S-a simțit în mai multe județe, inclusiv în București

Publicat 11 aug. 2026, 20:34 Actualizat 11 aug. 2026, 20:58 Sursă Realitatea.net

Un cutremur s-a produs marți seară în România. Seismul, cu magnitudinea 4.5 pe Richter a avut loc în zona seismică Vrancea–Buzău și s-a resimțit în mai multe județe, inclusiv în București.

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