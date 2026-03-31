Premieră globală la București: Maestrul Nicolae Voiculeț lansează Orchestra Mondială a Păcii la Palatul Parlamentului

Într-un context internațional marcat de polarizare și conflicte, România asumă un rol de mediator cultural prin lansarea unui proiect artistic unic la nivel mondial.

Pe 5 aprilie 2026, în Sala C.A. Rosetti a Palatului Parlamentului, va avea loc debutul oficial al Orchestrei Mondiale a Păcii, o inițiativă condusă de maestrul Nicolae Voiculeț, care propune muzica drept limbaj universal de reconciliere.

Muzica, punte peste zonele de conflict

Conceptul din spatele Orchestrei Mondiale a Păcii este pe cât de simplu, pe atât de provocator: aducerea pe aceeași scenă a unor artiști proveniți din țări aflate în stare de război sau tensiune diplomatică. Depășind barierele ideologice și politice, acești muzicieni vor demonstra că armonia artistică poate triumfa acolo unde diplomația tradițională eșuează.

Evenimentul de lansare, intitulat „Sunet pentru Pace”, este programat simbolic în Duminica Floriilor, zi care în tradiția creștină semnifică speranța și lumina. Repertoriul serii este construit ca un parcurs emoțional simbolic, pornind de la rădăcinile doinei românești și culminând cu o expresie universală a unității umane.

Un apel la umanitate, dincolo de titluri și funcții

Maestrul Nicolae Voiculeț, recunoscut ca un veritabil ambasador al culturii române, definește acest proiect nu ca pe un simplu act artistic, ci ca pe unul de conștiință.

„Nu chem funcții, nu chem titluri, nu chem ideologii. Chem oameni. Chem inimi. Chem pacea”, a declarat Nicolae Voiculeț, subliniind că investiția în armonie și dialog este singura alternativă viabilă într-o lume care alocă resurse imense conflictului.

Bucureștiul, punctul de plecare al unui turneu internațional

Lansarea de la București reprezintă doar primul capitol dintr-o strategie culturală pe termen lung. Orchestra Mondială a Păcii își propune să devină o platformă itinerantă, cu reprezentații programate în marile capitale ale lumii, ducând mesajul solidarității dincolo de granițele României.

Inițiativa propune o schimbare de perspectivă necesară: dacă artiști din culturi și tabere adverse pot interpreta o singură partitură în deplină armonie, proiectul lansează o întrebare fundamentală pentru liderii lumii: de ce nu am putea trăi în pace împreună?

Concertul extraordinar de la Palatul Parlamentului va începe la ora 17:00. Publicul este informat că accesul se va face prin intrările S1 și S2, exclusiv pe baza unui act de identitate valabil. Evenimentul este organizat sub egida Asociației Culturale Nicolae Voiculeț, entitate care gestionează acest demers de diplomație culturală.