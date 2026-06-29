Sărbătoare mare azi: Sfinții Apostoli Petru și Pavel, cinstiți pe 29 iunie
Sărbătoare 29 iunie
Cine au fost cei doi mari propovăduitori ai creștinismului.
În fiecare an, la 29 iunie, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, doi dintre cei mai importanți vestitori ai Evangheliei. Cei doi sunt sărbătoriți împreună deoarece, potrivit tradiției creștine, au primit moarte martirică în aceeași zi, pe 29 iunie, în anul 67 d.Hr., în timpul persecuțiilor împăratului Nero.
Deși au murit în aceeași zi, felul în care și-au încheiat viața a fost diferit. Sfântul Pavel, fiind cetățean roman, a fost condamnat la moarte prin decapitare, în timp ce Sfântul Petru a fost răstignit cu capul în jos, la propria sa cerere, considerându-se nevrednic să moară asemenea Mântuitorului.
În reprezentările iconografice, Sfântul Petru este înfățișat ca un bătrân cu barbă rotundă, iar Sfântul Pavel apare cu frunte înaltă, chel și cu barbă cenușie.
Sfântul Apostol Petru
Născut cu numele Simon, Sfântul Petru provenea din Betsaida, localitate aflată pe malul nordic al Lacului Ghenizaret. Era fratele Sfântului Apostol Andrei și, potrivit Sfintei Scripturi, era căsătorit în momentul în care a fost chemat la apostolie. scrie Crestin Ortodox.
Chemarea sa a avut loc după pescuirea minunată. După o noapte în care nu prinsese niciun pește, Simon a ascultat îndemnul lui Iisus și a aruncat din nou mrejele în apă, iar captura a fost atât de bogată încât corăbiile s-au umplut de pești. Atunci a hotărât să lase totul și să-L urmeze pe Hristos, devenind „pescar de oameni”.
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Tot Petru este cel care mărturisește dumnezeirea lui Iisus, spunând: „Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu”. Drept răspuns, Mântuitorul îi schimbă numele din Simon în Petru, nume care înseamnă „piatră”, și îi încredințează un rol esențial în întemeierea Bisericii.
În timpul Patimilor, Petru se leapădă de trei ori de Hristos, însă, după Înviere, primește iertarea și este reafirmat în misiunea sa apostolică. Pocăința sa sinceră îl transformă într-unul dintre cei mai puternici propovăduitori ai credinței, iar tradiția spune că până și umbra lui vindeca bolnavii.
Sfântul Petru a fost martor la numeroase momente importante din viața Mântuitorului, precum învierea fiicei lui Iair, Schimbarea la Față și rugăciunea din Grădina Ghetsimani. După Pogorârea Sfântului Duh, a predicat în ziua Cincizecimii, când aproximativ 3.000 de oameni au primit botezul.
A vestit Evanghelia în Iudeea, Antiohia, Pont, Galatia, Capadocia, Asia, Bitinia și Roma, unde și-a găsit sfârșitul prin moarte martirică.
Scrierile Sfântului Petru
Moștenirea sa teologică include opt cuvântări consemnate în Faptele Apostolilor și două epistole din Noul Testament. Prima a fost scrisă în jurul anilor 63–64, iar cea de-a doua în anul 67.
Sfântul Apostol Pavel
Sfântul Apostol Pavel s-a născut în jurul anului 7, în Tarsul Ciliciei, într-o familie de evrei, primind la naștere numele Saul. A fost educat de renumitul rabin Gamaliel și s-a remarcat prin cultura și pregătirea sa religioasă.
Spre deosebire de Petru, Pavel nu L-a cunoscut pe Iisus în timpul activității Sale pământești. La început, a fost un adversar înverșunat al creștinilor și a participat la prigonirea lor, fiind prezent inclusiv la martiriul Sfântului Ștefan.
Schimbarea radicală din viața sa are loc pe drumul spre Damasc. În timp ce mergea să aresteze creștini, Hristos i Se arată într-o lumină puternică și îl cheamă la credință. După această experiență, Saul se convertește, este botezat de Anania și primește numele Pavel.
După o perioadă petrecută în Arabia, începe cele trei mari călătorii misionare desfășurate între anii 45 și 58, ducând mesajul Evangheliei în numeroase regiuni ale lumii mediteraneene.
În anul 58 este arestat la Ierusalim și întemnițat timp de doi ani la Cezareea. Fiind cetățean roman, este trimis la Roma pentru a fi judecat de împărat. După o perioadă de detenție și o scurtă eliberare, este condamnat la moarte și executat prin decapitare în anul 67, în aceeași perioadă în care a fost martirizat și Sfântul Petru.
Scrierile Sfântului Pavel
Sfântul Pavel este autorul a 14 epistole incluse în Noul Testament, adresate primelor comunități creștine și colaboratorilor săi apropiați. Aceste scrieri reprezintă unele dintre cele mai importante texte ale teologiei creștine și au influențat decisiv dezvoltarea Bisericii.
Asemănări și deosebiri între cei doi apostoli
Deși sunt prăznuiți împreună, Petru și Pavel au avut parcursuri foarte diferite.
Petru a fost pescar și L-a urmat pe Hristos încă din timpul activității Sale pământești. Era căsătorit și provenea dintr-un mediu modest.
Pavel, în schimb, era un intelectual format în tradiția iudaică, necăsătorit și inițial persecutor al creștinilor. El a devenit apostol după convertirea sa spectaculoasă pe drumul Damascului.
Petru a trebuit să-și răscumpere lepădarea de Hristos, iar Pavel și-a ispășit trecutul de prigonitor al creștinilor. În ciuda acestor diferențe, amândoi au devenit modele de pocăință, credință și devotament, propovăduind Evanghelia până la jertfa supremă.
Ocrotitorii penitenciarelor din România
Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt și ocrotitorii spirituali ai sistemului penitenciar din România. În urma protocoalelor încheiate între Patriarhia Română și Ministerul Justiției, în anii 1993 și 1997, cei doi sfinți au fost desemnați patronii spirituali ai penitenciarelor românești.
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