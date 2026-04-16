Schimbări majore la salariile bugetarilor și în sistemul de pensii, adoptate azi de Guvern

Guvernul Bolojan deblochează angajările la stat și modifică grilele de salarizare. Ordonanța de urgență adoptată pe 16 aprilie 2026 aduce reguli noi pentru bugetari, profesori și pensionari, având ca obiectiv principal reducerea discrepanțelor financiare între sectoarele publice.

Ședința de Guvern de joi, 16 aprilie 2026, a marcat adoptarea unei serii de ordonanțe de urgență menite să prevină blocajele instituționale și să corecteze inechitățile salariale. Cele mai importante măsuri vizează o schimbare istorică în sectorul agricol, deblocarea concursurilor în educație și măsuri de întărire a logisticii pentru instituțiile de siguranță națională.

Unificarea salariului minim: Agricultură și industria alimentară trec la pragul național

O decizie majoră luată de Executiv vizează eliminarea regimului preferențial de salarizare pentru sectoarele agricol și alimentar. Începând cu data de 1 iulie 2026, salariul minim în aceste domenii se va alinia cu cel de la nivel național. Măsura a fost luată pentru a evita apariția unor discrepanțe sociale, în condițiile în care salariul minim brut pe economie va urca la 4.325 lei, depășind pragul actual de 4.050 lei aplicat în prezent în agricultură. Această uniformizare urmărește o politică salarială echilibrată, eliminând fragmentarea veniturilor între diferitele ramuri ale economiei.

Angajări sezoniere în instituțiile de forță și deblocări în educație

Pentru a combate deficitul de personal care punea în pericol activitatea curentă, Guvernul a stabilit un cadru legal ce permite angajări pe perioadă determinată în instituții esențiale. Astfel, Ministerul Apărării Naționale (MApN), Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și sistemul de justiție vor putea ocupa posturi contractuale cu caracter sezonier. Aceste încadrări se vor face strict în limita bugetelor aprobate, prin memorandumuri punctuale, pentru a menține echilibrul fiscal.

Simultan, Ministerul Educației a obținut deblocarea concursurilor pentru cadrele didactice. Intervenția a fost urgentă, având în vedere că mii de contracte de muncă din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar urmează să expire la 31 august 2026. Prin noile reglementări, instituțiile de învățământ pot organiza concursuri de predare și promovări, asigurând astfel stabilitatea resursei umane pentru anul școlar și universitar 2026-2027.

Securitate națională și sprijin pentru pensionari

Contextul regional tensionat a determinat Guvernul să acorde o derogare Serviciului de Protecție și Pază (SPP) pentru achiziționarea de autoturisme destinate misiunilor de protecție a demnitarilor. Autoritățile motivează această achiziție prin necesitatea modernizării unui parc auto învechit și costisitor, subliniind că întărirea capacității de reacție este o prioritate în actualul climat de instabilitate internațională. Achizițiile se vor face din fondurile deja existente, fără a pune presiune suplimentară pe bugetul de stat.

În plan social, Guvernul a aprobat facilitățile pentru pensionari privind tratamentul balnear. Pentru anul 2026, Casa Națională de Pensii Publice va distribui aproximativ 114.000 de bilete de tratament. Programul, care include 12 zile de proceduri medicale, este deschis atât pensionarilor și asiguraților, cât și beneficiarilor de legi speciale. Un procent de 15% din totalul acestor bilete va fi acordat gratuit persoanelor care suferă de boli profesionale sau au fost victime ale unor accidente de muncă, reafirmând rolul de protecție socială al statului.