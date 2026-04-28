„Se văd din satelit”: Buzoianu denunță afacerile ilegale cu balast din Olt

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, acuză existența unor exploatări ilegale extinse în județul Olt, unde zeci de hectare ar fi fost afectate de activitatea balastierelor care funcționează fără autorizații.

Ea susține că unele dintre aceste intervenții sunt vizibile chiar și din imagini satelitare, indicând apariția unor lacuri sau cratere formate în urma excavărilor ilegale, pe parcursul ultimilor ani.

”În Olt balastierele ilegale se văd din satelit, la propriu. Uitaţi-vă la poza de mai jos. Iazul încercuit nu exista acum 4 ani. 4 ani s-a săpat un crater, fără acte, pe 5 hectare.

Un crater de unde au fost mii de camioane scoase cu nisip şi balast, materiale care apoi au fost vândute şi s-a obţinut un venit ilegal de milioane şi milioane de lei”, a scris ministrul pe Facebook.

Diana Buzoianu afirmă că aceste activități ar fi fost tolerate de conducerea Administrația Bazinală de Apă Olt și de structura locală SGA Olt, în condițiile în care mii de transporturi de materiale ar fi fost trecute cu vederea.

”Şi acesta e doar un caz. În Olt sunt zeci de hectare gestionate ilegal de balastiere. Ei bine, eu cred că românii merită mai mult. Merită mai mult decât autorităţi care vând poveşti de adormit copiii.

Merită respect faţă de lege, în primul rând. Şi mai cred că toate conducerile care arată o asemenea indiferenţă faţă de mafii locale nu mai au de ce să rămână la conducerea acelor instituţii. În locul lor pot veni oameni aleşi transparent, cu proceduri de selecţie competitive”, a mai declarat ministrul.

Aceasta a precizat că directorul general al Administrația Națională Apele Române, Dragoș Cazan, a informat-o că urmează să fie organizată o procedură transparentă pentru numirea unui nou director la nivelul ABA Olt.

”E normal ca mandatul viitorului director să fie scoaterea ilegalităţilor din local la iveală şi sancţionarea legală a tuturor celor care au întors ochii la ilegalităţi în ultimii ani de zile. Cât să mai suporte românii oameni puşi pe funcţii doar pe criterii politice?”, a subliniat Diana Buzoianu.