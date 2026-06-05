Cristian Pomohaci, încă un mandat de arestare preventivă! Este cercetat acum și pentru trafic de droguri de mare risc

Cristian Pomohaci a primit vineri un nou mandat de arestare preventivă, după ce Tribunalul Mureș a admis solicitarea procurorilor DIICOT într-un dosar în care este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc. Este al doilea mandat emis pe numele său în decurs de numai 24 de ore.

Potrivit unui comunicat transmis de Tribunalul Mureș, judecătorul de drepturi și libertăți a aprobat cererea formulată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureș și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

„La data de 5 iunie 2026, pe rolul secţiei penale a Tribunalului Mureş a fost înregistrat dosarul penal cu nr.2285/102/2026, respectiv propunerea formulată de Parchetul de pe lângă ÎCCJ, DIICOT, Serviciul Teritorial Târgu Mureş privind arestarea preventivă a unei persoane de sex masculin, cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de droguri de mare risc.

Prin încheierea penală nr.45/5 iunie 2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mureş a admis propunerea de arestare preventivă formulată Parchetul de pe lângă ÎCCJ, DIICOT, Serviciul Teritorial Târgu Mureş şi a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 05.06.2026 şi până la data de 04.07.2026, inclusiv”, a transmis Tribunalul Mureș.

Instanța a respins solicitarea formulată de apărare privind înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă, respectiv arest la domiciliu, control judiciar sau control judiciar pe cauțiune.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare de către inculpat, respectiv de la comunicare în cazul procurorilor.

Reprezentanții Tribunalului Mureș au subliniat că, indiferent de măsurile preventive dispuse, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.

„Facem precizarea că indiferent de măsurile dispuse de judecătorul de drepturi şi libertăţi, inculpaţii beneficiază de prezumţia de nevinovăţie prevăzută de art. 4 alin. (1) din Codul de procedură penală”, a precizat instituția.