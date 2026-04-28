Trafic blocat pe A1 Sibiu–Sebeș, după un accident cu două camioane și un autoturism

Traficul rutier a fost complet blocat marți pe Autostrada A1, la kilometrul 285, pe sensul de mers Sibiu–Sebeș, în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autocamioane și un autoturism.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Sibiu, unul dintre camioane s-a răsturnat în afara părții carosabile.

În urma coliziunii, trei persoane au fost implicate, iar una dintre acestea a rămas încarcerată. Victima a fost extrasă de echipele de intervenție și predată echipajelor medicale pentru evaluare și îngrijiri. La acest moment, toate persoanele implicate în accident sunt evaluate medical de către specialiști.

La fața locului au fost mobilizate mai multe forțe de intervenție, printre care două echipaje SMURD, unul dintre ele cu medic, o autospecială de descarcerare, două autospeciale de stingere și o autospecială de primă intervenție. De asemenea, potrivit presei locale, a fost solicitat și elicopterul SMURD de la Târgu Mureș.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.