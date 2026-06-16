Tragedie în Sibiu: tânăra însărcinată târâtă de un cal a murit după aproape o lună de luptă pentru viață

O tânără de numai 21 de ani, care a ajuns în stare critică la spital după un accident grav petrecut în localitatea Hamba, județul Sibiu, a pierdut lupta pentru viață după aproape o lună de spitalizare. Femeia era însărcinată în 16 săptămâni în momentul producerii incidentului, iar medicii nu au reușit să salveze nici copilul pe care îl purta.
Decesul a fost confirmat de reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, unde pacienta fusese internată încă din luna mai.
Medicii au încercat să o salveze timp de aproape o lună
Potrivit informațiilor transmise de unitatea medicală, tânăra a fost internată inițial la secția de Neurochirurgie, iar ulterior a fost transferată la Terapie Intensivă, unde a rămas sub supraveghere permanentă.
În ciuda eforturilor depuse de echipele medicale, starea sa a rămas extrem de gravă. Duminică după-amiază, medicii au fost nevoiți să declare decesul pacientei.
„Pacienta a decedat în cursul după-amiezii, la ora 17:05. Sarcina era în evoluție, la aproximativ 16 săptămâni”, au transmis reprezentanții spitalului.
Accidentul care a șocat comunitatea
Tragedia a avut loc pe 19 mai, în localitatea Hamba. Din primele informații, femeia ținea un cal legat cu o funie, moment în care animalul s-a speriat și a smucit brusc.
Tânăra a fost prinsă de funie și târâtă pe o distanță de aproximativ 300 de metri, suferind răni extrem de grave.
La sosirea echipajelor de intervenție, victima era în stare critică și a fost transportată de urgență la spital, unde medicii au început imediat procedurile de stabilizare.
Tragedia este cu atât mai dureroasă cu cât a fost pierdută și viața copilului nenăscut, transformând accidentul într-unul dintre cele mai dramatice cazuri petrecute în județ în ultimele luni.
Autoritățile continuă verificările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul. Anchetatorii analizează modul în care s-a desfășurat incidentul și dacă au existat factori care au contribuit la producerea tragediei.