Cursuri gratuite de inteligență artificială pentru adolescenți la Biblioteca ASTRA Sibiu. Concluzia trainerului: „Tinerii citesc mai mult decât credem”

Liceenii citesc mai mult decât cred adulții și nu se bazează doar pe inteligența artificială ca să învețe. Asta spune Ciprian Cândea, directorul executiv al unei companii de software din Sibiu, care a ținut trei cursuri gratuite despre AI pentru adolescenți la Biblioteca Județeană ASTRA.
Ciprian Cândea a declarat, pentru AGERPRES, că îi consideră pe adolescenți mai atenți și mai bine documentați decât presupun adulții, raportându-se la experiența organizării, în cadrul companiei, de peste 30 de ani, a unui concurs regional de informatică.
'În fiecare an vedem zeci de elevi care vin la concurs și sunt foarte, foarte orientați, documentați. Cu siguranță nu folosesc doar AI. Cu siguranță citesc mult pentru a dobândi atâtea cunoștințe', a afirmat acesta.
El a explicat că pregătirea participanților reprezintă unul dintre motivele pentru care compania continuă să investească în organizarea concursului. Deși a precizat că nu poate generaliza observațiile sale, Ciprian Cândea consideră că experiența este relevantă pentru județul Sibiu și arată că liceenii citesc mai mult decât își imaginează adulții.
În același timp, el a avertizat asupra riscurilor folosirii inteligenței artificiale fără verificarea informațiilor.
Potrivit acestuia, un text care pare corect și este transmis rapid poate produce consecințe asupra altor persoane.
'Pericolul e că nu vezi critic, nu citești, repostezi, celălalt înțelege într-un alt fel sau generezi un text cu AI. Zici 'pare OK, îi dau drumul', că e rapid, sună bine, dar, de fapt, declanșezi o suită de situații care pot deveni un pericol pentru altcineva', a explicat Ciprian Cândea.
El a mai arătat că problemele apar inclusiv în relația dintre cetățeni și instituții, atunci când comunicările generate cu AI sunt trimise fără a fi verificate, relatând că a primit personal asemenea comunicări greșite, ale căror erori au fost constatate ulterior, după deplasarea la instituție, ceea ce a însemnat timp pierdut pentru clarificarea situației.