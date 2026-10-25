Cursuri gratuite de inteligență artificială pentru adolescenți la Biblioteca ASTRA Sibiu. Concluzia trainerului: „Tinerii citesc mai mult decât credem”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 25 oct. 2026, 08:57

Liceenii citesc mai mult decât cred adulții și nu se bazează doar pe inteligența artificială ca să învețe. Asta spune Ciprian Cândea, directorul executiv al unei companii de software din Sibiu, care a ținut trei cursuri gratuite despre AI pentru adolescenți la Biblioteca Județeană ASTRA.

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