Tribunalul a anulat creșterea impozitelor cu 16%. Decizia instanței privind mărirea impozitelor locale, efecte în toată țara

Decizie a instanței fără precedent, care ar putea duce la efecte în lanț în aproape toată țara. Tribunalul a decis anularea impozitelor cu 16%.

Tribunalul Sibiu a anulat în primă instanță majorarea cu 16% a impozitelor locale pentru clădiri, nerezidențiale.

Decizia a venit după ce autoritățile locale nu au putut explica necesitatea acestei creșteri, foarte mulți oameni au fost nemulțumiți.

Procesul a fost deschis de o companie care deține o clădire în care funcționează un celebru hotel din Sibiu. Firma a contestat această hotărâre, care fusese dată de Consiliul Local, fusese adoptată în aprilie 2024 și prin această hotărâre se stabilise practic aplicarea unei cote adiționale de 16% la impozitul pe clădiri.

Cei din Consiliul Local au invocat nevoia de finanțare pentru servicii publice, dar și pentru proiecte locale, au vorbit și despre modernizarea infrastructurii și investiții în sistemul sanitar, însă instanța a considerat că aceste explicații sunt generale și insuficiente.

Foarte important de precizat, această hotărâre care a venit de la Tribunalul Sibiu nu este una definitivă și poate fi atacată cu recurs.