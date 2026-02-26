Urmărire ca în filme în județul Mureș. Un viceprimar a ajuns cu mașina în șanț, după ce a fugit de filtrul de poliție
Urmărire ca în filme în județul Mureș. Un viceprimar a ajuns cu mașina în șanț, după ce a fugit de filtrul de poliție
Urmărire ca în filme în județul Mureș, finalizată cu încătușarea unui ales local. Viceprimarul din localitatea Pogăceaua, județul Mureș, a ajuns în arest după ce a fugit de poliție, a ieșit în decor cu mașina și s-a opus recoltării de probe de sânge, deși prezenta semne vizibile de ebrietate
Viața și cariera lui Ștefan Adelin Laurențiu, viceprimarul de doar 26 de ani al comunei Pogăceaua, a luat o turnură penală în după-amiaza zilei de 24 februarie. Totul a început în jurul orei 15:50, pe DJ 152B, când tânărul edil a ignorat semnalele acustice și luminoase ale polițiștilor din Râciu, declanșând o urmărire în viteză spre drumul comunal, potrivit realitatea.net.
Cursa s-a încheiat brusc în momentul în care viceprimarul a pierdut controlul volanului, proiectându-și mașina într-un șanț. Deși scăpat nevătămat, problemele abia începeau: testarea cu aparatul etilotest a scos la iveală o concentrație de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, ajuns la spital, acesta a refuzat să coopereze cu medicii pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii exacte a alcoolemiei în sânge.
În fața acestor fapte, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, sub acuzația de refuz de prelevare a mostrelor biologice.
Reacția primăriei: „Era în concediu”
Contactat de presă, primarul comunei, Ștefan Florin Cristian, s-a arătat surprins de comportamentul subalternului său, subliniind că incidentul nu s-a petrecut în timpul programului de lucru. Conform edilului, viceprimarul se afla în a doua zi de concediu și nu mai provocase probleme similare în trecut.
Totuși, situația nu va rămâne fără ecou la nivel local. Primarul a anunțat că, în funcție de evoluția anchetei, cazul va fi supus analizei în Consiliul Local pentru a se decide viitorul politic și administrativ al tânărului reținut.
Citește și:
- 19:49 - Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, prin care trece până la 30% din petrolul mondial
- 12:05 - Risc mare de avalanşă în munţii Bucegi, Făgăraş, Parâng şi Ţarcu-Godeanu. Recomandările salvamontiștilor
- 12:03 - Premierul Netanyahu, mesaj ferm după atacurile asupra Iranului: Acest regim terorist ucigaş nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare. Îi mulțumesc marelui nostru prieten, Donald Trump - VIDEO
- 10:38 - Reacție de la Cotroceni, după ce Israel și SUA au atacat Iranul. ”Sunt în contact permanent cu Ambasada noastră în Teheran”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News