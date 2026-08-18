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Vara se prelungește până la jumătatea lunii septembrie. ANM anunță temperaturi peste normal în cea mai mare parte a țării
Prognoza meteo
Publicat18 aug. 2026, 08:35
SursăRealitatea.net
Temperaturile vor rămâne mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a României până pe 14 septembrie, arată prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Cele mai mari diferențe se vor simți la începutul intervalului, în special în vestul și centrul țării. În sud-est, temperaturile se vor menține mai aproape de valorile obișnuite pentru această perioadă. Ploile vor fi însă puține în prima săptămână, deficitul fiind estimat la nivelul întregii țări.
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