Capul de foraj TBM pentru Tunelul Poiana a ajuns la șantier. Pas înainte pentru autostrada Sibiu-Pitești

Publicat 24 oct. 2026, 21:01 Sursă adevarul

Capul de foraj al utilajului TBM destinat Tunelului Poiana a ajuns la șantierul Autostrăzii Sibiu–Pitești. Transportul a traversat un drum neasfaltat în condiții de ploaie, dar componenta a fost descărcată în siguranță.

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