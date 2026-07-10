Economie· 1 min citire

Creșterea prețurilor, principala îngrijorare a românilor

Scumpiri în România

Scumpiri în România

Realitatea de Sibiu
Scris deRealitatea de Sibiu
Publicat10 iul. 2026, 17:06
SursăRealitatea PLUS

Scumpirile continuă să fie principala sursă de îngrijorare pentru români, potrivit celui mai recent Eurobarometru realizat la comanda Parlamentului European. Rezultatele cercetării arată că impactul inflației și al costului tot mai ridicat al vieții rămâne în centrul preocupărilor cetățenilor, într-un context economic marcat de incertitudini la nivel european.

Inflația și costul vieții domină lista preocupărilor

Cel mai nou sondaj de opinie realizat pentru Parlamentul European evidențiază faptul că majorarea prețurilor reprezintă cea mai mare problemă resimțită de români.

Creșterea costurilor pentru alimente, utilități, combustibili și alte produse esențiale continuă să influențeze nivelul de trai al populației, iar efectele inflației sunt percepute ca fiind una dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă gospodăriile din România.

Rezultatele reflectă faptul că situația economică și puterea de cumpărare rămân teme de interes major pentru cetățeni.

Sondajul de primăvară pe 2026 a fost realizat la comanda Parlamentului European, pe un eșantion de 26.421 de persoane din 27 de state membre ale Uniunii Europene, dintre care 1.045 de pe teritoriul României, în perioada 9 aprilie 2026- 29 aprilie 2026, prin interviuri față în față, dar și prin metoda CAVI( interviuri video asistate de calculator) în Cipru, Damenarca, Finlanda, Malta și Suedia.

sursa Parlamentul European

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

scumpiricrestere preturiinflatie

Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe