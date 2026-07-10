O nouă tragedie feroviară la Mediaș, la câteva zile după moartea celor doi copii. Un bărbat a fost lovit mortal de tren

Mediașul este din nou scena unei tragedii feroviare, la doar câteva zile după accidentul în care doi copii și-au pierdut viața după ce au fost loviți de o locomotivă. De această dată, victima este un bărbat de 70 de ani, din municipiul Mediaș, care a fost lovit de un tren de marfă în zona gării.
Accidentul s-a produs pe magistrala 300, la kilometrul 334 + 750 de metri, pe linia 4. Din primele cercetări făcute de polițiști, trenul de marfă circula pe direcția Sighișoara - Copșa Mică, iar bărbatul a fost surprins de garnitură în împrejurări care urmează să fie stabilite în urma anchetei.
„Polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Sibiu intervin la un accident feroviar, produs în gara din municipiul Mediaș, unde s-a sesizat faptul că un bărbat ar fi fost lovit de un tren.
Din primele cercetări efectuate de către polițiști s-a stabilit faptul că în gara din municipiul Mediaș, magistrala 300, km 334 + 750 m, linia 4, un bărbat, în vârstă de 70 de ani, domiciliat în Mediaș, din cauze care urmează a fi stabilite, a fost lovit de un tren de marfă care se deplasa pe direcția de mers Sighișoara – Copșa Mică.
În urma evenimentului, din nefericire, bărbatul a decedat.
Traficul feroviar este întrerupt pe linia 4 în apropierea gării din municipiul Mediaș în vederea efectuării cercetării la fața locului.
Verificările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs acest accident feroviar”, a precizat Vlad Teodosiu, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, conform presei locale.
Echipajele de salvare nu au mai putut face nimic
La fața locului au fost trimise de urgență un echipaj SMURD, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean și o autospecială de stingere. Medicii au intervenit pentru acordarea primului ajutor, însă bărbatul prezenta leziuni incompatibile cu viața.
„Un echipaj SMURD, o ambulanță SAJ și o autospecială de stingere au intervenit de urgență în Gara din municipiul Mediaș pentru a acorda asistență medicală unui bărbat lovit de tren.
La fața locului echipajele medicale au constatat că bărbatul în vârstă de 70 de ani prezenta leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decedat”, a declarat Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul. Traficul feroviar a fost întrerupt pe linia 4, în apropierea Gării Mediaș, pentru efectuarea verificărilor la fața locului.