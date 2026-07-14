Directorul general al ROMARM: Compania nu poate deveni competitivă fără o reformă profundă

Directorul general al ROMARM, Răzvan Pîrcălăbescu, acuză politizarea situației și blocarea măsurilor de restructurare ale companiei pe care o reprezintă. Oficialul ROMARM susține că societatea nu se poate dezvolta în actualul cadru de funcționare și avertizează că, în lipsa unei reforme structurale și a unei noi viziuni de business, compania de stat riscă să dispară.

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