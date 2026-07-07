Vești bune pentru cei care zboară cu avionul. Pasagerii scapă de unele taxe și pot primi despăgubiri mai repede

Parlamentul European a aprobat marți noile reguli privind drepturile pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană. Noile prevederi urmăresc simplificarea procesului prin care pasagerii pot primi despăgubiri pentru zborurile întârziate sau anulate, dar și eliminarea unor taxe aplicate până acum de companiile aeriene.
Textul legislativ a fost negociat cu Consiliul Uniunii Europene în cadrul Comitetului de conciliere și a fost adoptat cu 646 de voturi pentru, 12 împotrivă și trei abțineri. Noile reguli actualizează regulamentul european aflat în vigoare din 2004, care stabilește protecția pasagerilor în cazul întârzierilor, anulărilor sau refuzului la îmbarcare.
Despăgubirile pentru zboruri întârziate sau anulate rămân aceleași
Eurodeputații au păstrat dreptul pasagerilor de a alege între rambursarea costului biletului și redirecționarea către destinație, atunci când un zbor este anulat. De asemenea, pasagerii vor putea cere în continuare compensații dacă zborul întârzie mai mult de trei ore, dacă este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare sau dacă le este refuzată îmbarcarea.
Nivelul despăgubirilor rămâne neschimbat. Pasagerii pot primi 250 de euro pentru zborurile de până la 1.500 de kilometri, 400 de euro pentru zborurile intracomunitare de peste 1.500 de kilometri și pentru alte curse între 1.500 și 3.500 de kilometri, respectiv 600 de euro pentru zborurile mai lungi.
Când pot fi reduse despăgubirile
Companiile aeriene vor putea reduce despăgubirea cu 50% pentru cursele lungi, dacă le oferă pasagerilor o rută alternativă. Această reducere se aplică în situația în care întârzierea la destinația finală nu depășește patru ore.
Transportatorii aerieni nu vor fi obligați să plătească despăgubiri atunci când întârzierile sau anulările sunt provocate de circumstanțe extraordinare. Printre acestea se numără dezastrele naturale, războaiele, condițiile meteorologice severe, pasagerii turbulenți sau grevele aeroporturilor și ale furnizorilor de servicii de navigație aeriană.
Rambursări automate și informații mai clare pentru pasageri
Noile reguli prevăd că pasagerii care aleg rambursarea costului biletului vor primi banii automat, fără să mai treacă prin proceduri suplimentare. Măsura este menită să reducă timpul de așteptare și să simplifice interacțiunea dintre pasageri și companiile aeriene.
Companiile aeriene vor avea obligația să transmită, în cel mult patru zile de la încheierea călătoriei, informații clare despre modul în care poate fi solicitată despăgubirea. Pasagerii nu vor fi obligați să își creeze un cont sau să folosească o aplicație mobilă pentru a primi aceste informații.
Termen de nouă luni pentru cererile de despăgubire
Cererile de despăgubire vor putea fi depuse în termen de nouă luni. După depunerea cererii, operatorii aerieni vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a plăti compensația sau pentru a explica motivele refuzului.
Această procedură stabilește termene clare atât pentru pasageri, cât și pentru companiile aeriene. Astfel, oamenii vor ști în ce interval pot cere compensații, iar operatorii vor avea o perioadă limitată în care trebuie să răspundă solicitărilor.
Bagaj de mână gratuit și prețuri afișate mai clar
Printre cele mai importante modificări se află dreptul pasagerilor de a transporta gratuit la bord un obiect personal, cum ar fi o geantă mică sau un rucsac. În plus, companiile aeriene și platformele de rezervări vor fi obligate să afișeze de la început prețul biletului care include bagajul de mână.
Măsura urmărește o mai bună transparență a tarifelor. Pasagerii vor putea vedea mai clar costul total al călătoriei și vor ști dinainte dacă biletul include sau nu bagajul de mână.
Fără taxe pentru corectarea unor greșeli minore
Pasagerii nu vor mai plăti taxe pentru corectarea unor greșeli minore de ortografie din nume. De asemenea, nu vor mai fi taxați pentru tipărirea cărții de îmbarcare, dacă au efectuat deja check-in-ul.
Noile reguli prevăd și dreptul pasagerilor de a primi automat cartea de îmbarcare în format digital. În același timp, aceștia nu vor putea fi refuzați la îmbarcare dacă prezintă o versiune tipărită a documentului.
Copiii sub 14 ani trebuie așezați lângă adultul însoțitor
Noile prevederi consolidează și protecția persoanelor vulnerabile. Copiii cu vârsta sub 14 ani vor trebui să fie așezați lângă adultul care îi însoțește, fără costuri suplimentare.
Aceeași regulă se va aplica persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu mobilitate redusă și femeilor însărcinate. Astfel, companiile aeriene vor trebui să țină cont de nevoile acestor pasageri atunci când stabilesc locurile în avion.
Când ar putea intra în vigoare noile reguli
Pentru ca noile reguli să intre în vigoare, acordul trebuie aprobat și de Consiliul Uniunii Europene, cel târziu la începutul lunii august 2026. Regulamentul va deveni aplicabil la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Statele membre și companiile aeriene vor avea la dispoziție un an pentru implementarea noilor prevederi. După această perioadă, regulile vor trebui aplicate în cazul pasagerilor care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană.