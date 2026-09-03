Fermierii disperați cer ajutor și măsuri de urgență de la Comisia Europeană

Publicat 3 sept. 2026, 07:21 Actualizat 3 sept. 2026, 10:36 Sursă Realitate Plus

Problemele crescătorilor români de animale iau amploare, iar autoritățile române încearcă să găsească, alături de Comisia Europeană, o soluție atât pentru combaterea bolilor la oi și capre, cât și pentru deblocarea pe termen lung a exporturilor. Fermierii sunt disperați și cer măsuri urgente care să le salveze munca de o viață.

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