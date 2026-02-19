Mugur Isărescu trage un semnal de alarmă: „Există un pericol major al unei crize. Riscăm să intrăm în recesiune adevărată pe întreg anul”

„Avem o recesiune iehnică. Mergem pe o gheață destul de subțire”

Avertisment sumbru de la vârful Băncii Naționale! Mugur Isărescu susține că cel puțin 4-5 luni țara noastră va rămâne campioana scumpirilor în Europa.

Mugur Isărescu spune că România este pe o gheață destul de subțire, iar declinul cifrei de afaceri poate duce la o recesiune pe întreg anul.

Isărescu nu exclude o criză în diverse domenii așa cum au anunțat și antreprenorii.

Mugur Isărescu: „Încă 4-5 luni România este campioana inflației din UE”

„Nu sunt deloc alarmaist, dar nu arată deloc bine. Asta înseamnă cădere a deviației PIB. Reducerea e reducere.

Inflația, în jur de 4%, a ajuns la 8-9% imediat în iulie-septembrie.

Cea mai mare influență, de 2 puncte procentuale, a fost datorită liberalizării pieței energiei.

Măsurat în termeni anuali, ce s-a întâmplat în iulie și august 2025 ne dă o inflație anualizată de 24%. Este ceea ce, metaforic, am numit „cocoașa”. Și această cocoașă rămâne în indicele anual până când trece anul.

O să aveți marea bucurie să spuneți, încă 4-5 luni, că România este campioana inflației din Uniunea Europeană. Nu avem cum să scoatem acest șoc din indicele anual.

„Cifra de afaceri în comerț este în declin - ar putea duce la recesiune adevărată dacă nu este compensată de investițiile publice”

Avem o recesiune tehnică în două trimestre de scădere a PIB-ului. Mergem pe o gheață destul de subțire.

Cifra de afaceri în comerț este în declin. Aici se plânge lumea de afaceri că e declin major. Atenție, că ar putea, el ca atare, acest declin al cifrei de afaceri din comerț să ducă la o recesiune adevărată pe întreg anul dacă nu este compensată de investițiile publice.

„Există un pericol major al unei crize din cauza restrângerii cererii”

Există, bineînțeles că există, un pericol major al unei crize. Avem o restrângere a cererii, mai ales în Horeca.”, a declarat Mugur Isărescu.