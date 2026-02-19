Ședință de urgență la Primăria Sectorului 1 după presiunile mafiei gunoaielor asupra instituției. Sumele exorbitante de deszăpezire doar de formă

Ședință la Primăria Sectorului 1, după ce Romprest a lăsat de izbeliște cel mai bogat sector din Capitală

După dezastrul cu ninsoarea din capitală, în cadrul Primăriei Sectorului 1 este declanșată o ședință de urgență în urma situației critice provocată de compania Romprest! Cu toate ca se dau cele mai mari sume pentru deszăpezire din capitală, cea mai critică situație a fost în cel mai bogat sector.

A început ședința extrem de importantă la Primăria Sectorului 1. Consilierii au convocat această ședință de urgență în urma situației critice din cauza vremii nefavorabile și a nepăsării lăsate de către compania Romprest în cel mai bogat sector din Capitală.

Având în vedere avertizările și codul roșu de vreme severă, dar și ninsori care au acaparat Capitala, cea mai critică situație s-a regăsit în cel mai bogat sector, în Sectorul 1 al capitalei, care dă și cei mai mulți bani pentru serviciile de salubrizare, dar și de dezăpezire către compania Romprest, către mafia gunoaielor.

Este vorba despre un tarif de 20.000 de euro care se achită în fiecare zi în perioada noiembrie-martie, în fiecare an, către compania Romprest și despre o taxă de așteptare a zăpezii.

Practic utilajele, dar și echipele trebuie să fie pregătite în orice moment în care sunt anunțate de către meteorologi, vreme severă sau ninsori, cum au fost zilele trecute în Capitală.

Mafia gunoaielor, presiuni enorme asupra Primăriei Sectorului 1

De asemenea, întrucât mai multe străzi și bulevarde au fost blocate în decursul zilei de ieri, consilierii de la Sectorul 1, împreună cu primarul George Tuță, au convocat astăzi această ședință în care vor anunța încheierea contractului la finalul lunii iunie cu compania Romprest.

Conform unor surse, mafia gunoaielor face presiuni enorme asupra consilierilor Sectorului 1, întrucât se cunosc foarte bine și amenințările inclusiv din ședința publică asupra acestor consilieri, dar și la adresa primarului, pentru prelungirea acestui contract pentru următorii ani.