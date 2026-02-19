Minerii protestează în fața Guvernului: cer venituri compensatorii și tichete de masă
Minerii au venit în București pentru a scanda în fața Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan
Protest uriașe astăzi în Capitală. Minerii au venit în București pentru a scanda în fața Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan. Aceștia cer venituri de completare pentru ultimii patru ani în care au fost disponibilizați și acordarea tichetelor de masă. Aceștia vor protesta nu doar în Piața Victoriei, cât și în fața Ministerului Energiei.
Minerii şi energeticienii membri ai sindicatelor asociate Federaţiei Naţionale Mine Energie organizează joi, între orele 13:00 şi 17:00, un miting de protest în faţa Guvernului, ca urmare a problemelor cu care se confruntă.
Anterior începereii protestului, sindicaliștii precizau că la acțiune vor participa sute de persoane.
Sindicaliștii acuză încălcarea contractelor individuale de munca ale salariaților din Complexul Energetic Oltenia, prin neacordarea voucherelor de vacanță și a tichetelor de masă. De asemenea, aceștia amenință cu greva foamei dacă nu-și vor recăpăta beneficiile.
