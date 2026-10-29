Renault Group: vânzările scad cu 2,2% la nouă luni, Dacia înregistrează un recul de 9,7%

Renault Group a comercializat 1,662 milioane de vehicule în primele nouă luni ale anului 2026, o scădere de 2,2% față de perioada similară din 2025. Dacia a înregistrat un recul de 9,7%, iar vânzările de mașini electrice au crescut cu 84,7% în trimestrul trei.
În comunicatul de presă publicat joi, 29 octombrie 2026, Renault Group a detaliat performanțele financiare și comerciale ale primei părți a anului. Cifra de afaceri totală a atins 41,8 miliarde de euro în primele nouă luni, reprezentând o creștere de 7,1% față de 2025.
Pentru trimestrul al treilea din 2026, cifra de afaceri a grupului s-a ridicat la 11,6 miliarde de euro, cu un avans de 1,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. În acest interval, vânzările totale ale grupului au scăzut cu 6%, reflectând dinamici diferite în funcție de regiune și marcă.
Performanța mărcilor
Marca Renault a reușit o creștere de 1,1% la nivel global în primele nouă luni, poziționându-se pe locul al doilea în Europa. În trimestrul trei, vânzările Renault au scăzut cu 2,9% la nivel mondial, dar au crescut cu 4,6% pe piața europeană.
Dacia a consemnat o scădere de 9,7% la nouă luni, cu un vârf de -12,8% în trimestrul trei. Oficialii grupului atribuie acest declin tranziției gamei de produse și motorizări, pe fondul accelerării cererii pentru vehicule electrice.
Alpine a continuat trendul ascendent, cu o creștere de 65,6% la nouă luni, impulsionată de modelul A290. În trimestrul trei, marca a înregistrat un avans de 58,4%.
Vehicule electrice și electrificate
Vânzările de vehicule electrice pure au crescut cu 84,7% în trimestrul al treilea din 2026. Ponderea acestora în vânzările totale ale grupului a ajuns la 25,8%, cu o creștere de 12,2 puncte procentuale față de anul anterior.
Includând și hibridele convenționale și plug-in, vehiculele electrificate au reprezentat 54,9% din vânzările de autoturisme ale grupului în trimestrul trei.
Strategie comercială și perspective financiare
Vânzările către persoane fizice în Europa au crescut cu 5,0%, ajungând la 64,8% din totalul vânzărilor grupului. În paralel, vânzările către companiile de închirieri pe termen scurt și cele destinate vehiculelor demonstrative au scăzut cu 18,0%.
Nivelul stocurilor totale se situează la 532.000 de vehicule la 30 septembrie 2026, iar portofoliul de comenzi din Europa acoperă aproximativ două luni de vânzări estimate.
Pentru a doua jumătate a anului 2026, grupul anunță o ofertă mai electrificată, care include Noul Megane E-Tech electric, Trafic Van E-Tech electric și Duster E-Tech hibrid pentru Renault, precum și Sandero Hybrid, Noul Spring și Striker pentru Dacia.
Marja operațională a Renault este estimată la aproximativ 5,5% din cifra de afaceri a grupului. Free cash-flow-ul activității Automobile este prognozat la circa 1,0 miliard de euro.