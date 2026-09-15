Anca Alexandrescu: „Am susținut întotdeauna protestele și protestatarii pașnici, cei care într-adevăr au venit să-și strige durerea!”

Publicat 15 sept. 2026, 21:32 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a comentat, în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, protestele și incidentele violente care au avut loc în București. Realizatoarea TV a explicat de ce a ales să nu participe la manifestație, susținând că se aștepta ca situația să degenereze. În același timp, jurnalista a transmis că va continua să susțină protestele pașnice și revendicările oamenilor.

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