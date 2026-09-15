Ciocniri cu forțele de ordine, la mitingul de protest din Piața Victoriei. Instigatorii s-au strecurat în rândul fermierilor – LIVE TEXT

Publicat 15 sept. 2026, 12:40 Actualizat 15 sept. 2026, 13:23 Sursă Realitate Plus

Ciocniri între fermieri și forțele de ordine, la mitingul de protest din Piața Victoriei, unde s-au strâns deja mii de manifestanți. După câteva ore în care au existat diverse tentative ale instigatorilor de a provoca tensiuni, în jurul orei 13:00 o serie de grupări de instigatori au blocat accesul în Pasajul Victoriei și au început să arunce cu diverse obiecte contondente, inclusiv sticle și cioburi, spre forțele de ordine. Potrivit Realitatea Plus, jandarmii au folosit de mai multe ori gaze lacrimogene și fac apel la manifestanții de bună‑credință să se delimiteze de grupările care încearcă doar să instige.

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