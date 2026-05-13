Anca Alexandrescu, dezvăluiri din culisele negocierilor pentru viitorul guvern: „Nicușor Dan își dorește un premier nou”

Jurnalista Anca Alexandrescu a transmis că Sorin Grindeanu le-a comunicat miercuri membrilor Biroului Politic Național al PSD că s-a întâlnit de două ori cu președintele Nicușor Dan, iar revenirea lui Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru este „exclusă”.

Potrivit unei discuții private dintre Anca Alexandrescu și Nicușor Dan, șeful statului ar fi transmis în privat că își dorește un premier nou și un guvern pro-european cu majoritate în Parlament, subliniind că PSD nu va vota niciodată guverne minoritare ale PNL cu USR. „Acestea sunt doar visele lui Fritz", ar fi spus președintele, conform informațiilor citate de Alexandrescu.

„Pe mine să mă iertați, dar eu nu mă preocup de B9, mă preocup de ce se întâmplă în România, cu foarte puțin timp în urmă a început ședința la PSD, Sorin Grindeanu i-a informat pe membrii Biroului Politic Național că s-a întâlnit de 2 ori cu Nicușor Dan că este exclus să mai revină vreodată Ilie Bolojan, prim-ministru, că președintele l-a rugat să reia discuția după summitul B9, că de fapt nu este un război al lui Bolojan și USR cu PSD, ci este de fapt cu Nicușor Dan, la care s-ar alia și Laura Codruța Kovesi.

În privat Nicușor Dan mi-a spus că își dorește un premier nou și guvern pro-european, cu majoritate în Parlament, mai mult de atât a spus că niciodată PSD-ul nu va vota guverne minoritare ale PNL cu USR, că acestea sunt doar visele lui Fritz, și a început acum să vorbească despre situația economică dezastroasă, având în vedere cifrele care au fost astăzi publicate de INS, au început să vorbească despre ceea ce se întâmplă la ministerele preluate interimar de miniștrii USR și de Ilie Bolojan, am să revin puțin mai târziu cu datele suplimentare.

S-au dezvăluit de fapt ceea ce noi spunem de foarte multă vreme, că totul este un plan pus la punct de foarte mult timp, că Ilie Bolojan a ars niște etape și a ajuns la București pe un plan foarte bine stabilit dinainte, Nicușor Dan se pare că a ieșit din planul lor, și nu le mai convine, trebuie să-l execute, asta este, eu le urez succes, știți foarte bine opinia mea despre Nicușor Dan, însă eu voi arăta diseară niște lucruri suplimentare, o să arăt și eficiența domnului Bolojan la Oradea, pentru că proiectele care au fost făcute pe foarte mulți bani europeni, au pierdut bani europeni sau unele dintre ele s-au deteriorat la foarte scurt timp, și acum se plătesc bani de la bugetul național, adică plătim noi pentru nefăcutele lui Bolojan și ale găștii lui Bolojan.

O să vorbesc despre Dealu Ciuperca, o să vorbesc despre ce a pus în ultima ordonanță de urgență cu gazele pentru 3 comune cu dedicație din județul Bihor, bani europeni pierduți, de Boloș și de Ghinea, și acum noi trebuie să plătim, pe ușa din dos a băgat, bineînțeles, Ilie Bolojan lucrul acesta, trebuie să plătim pentru „profesionalismul” lor. O să arăt, eu mi-am propus acum să arăt că mitul Ilie Bolojan nu mai stă în picioare, după ce voi arăta realitatea de la Oradea și din actele pe care le-a făcut de când este la Guvern.”, a declarat Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.