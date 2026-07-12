Anca Alexandrescu: „Nici mâine nu vom avea guvern. România este în haos, neguvernată și neguvernabilă”

Publicat 12 iul. 2026, 21:18 Actualizat 12 iul. 2026, 22:18 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a afirmat că nici după consultările programate luni la Cotroceni nu va fi desemnat un nou guvern, iar Ilie Bolojan va rămâne în continuare la conducerea interimară a Executivului.

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