Iranul avertizează Statele Unite după noile atacuri: „Respectați-vă cuvântul sau veți plăti prețul”

Președintele Parlamentului și negociatorul-șef al Iranului, Mohamad Bagher Ghalibaf, a transmis un avertisment Statelor Unite după intensificarea atacurilor dintre cele două țări. Oficialul iranian susține că Washingtonul trebuie să își respecte angajamentele asumate prin acordul semnat cu Teheranul.
„Epoca acordurilor unilaterale a luat sfârşit. V-am spus: respectaţi-vă cuvântul sau veţi plăti preţul! Realitatea bate la uşă”, a scris Ghalibaf într-o postare publicată pe platforma X.
Mesajul a fost însoțit de o imagine care prezintă un punct din memorandumul semnat între Washington și Teheran pe 17 iunie. Documentul se referă la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, iar în imagine a fost subliniată fraza „Republica Islamică Iran va lua măsurile necesare”.
Acordul privind Strâmtoarea Ormuz, pus sub semnul întrebării
Statele Unite și Iranul au semnat un acord pentru oprirea războiului, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și începerea negocierilor privind programul nuclear iranian. Președintele american Donald Trump a sugerat însă că înțelegerea și-ar fi pierdut valabilitatea după ce Iranul a atacat mai multe nave civile care încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz. Armata americană a răspuns prin bombardarea unor poziții iraniene. La rândul lor, forțele Republicii Islamice au lansat atacuri asupra unor facilități americane aflate în țările din Golf.
Statele Unite au atacat aproximativ 140 de ținte militare iraniene
Statele Unite au lansat sâmbătă, ora Washingtonului, o nouă serie de atacuri asupra Iranului. Loviturile au avut loc duminică, potrivit orei locale din Iran, iar autoritățile americane au anunțat că operațiunea s-a încheiat. Atacurile au fost lansate după ce, potrivit Comandamentului Central al Statelor Unite, Iranul a bombardat o navă sub pavilion cipriot care traversa Strâmtoarea Ormuz, unul dintre principalele puncte ale conflictului. Comandamentul american a transmis că forțele SUA au lovit aproximativ 140 de ținte militare iraniene. Printre acestea s-au aflat instalații pentru rachete și drone, capacități navale, depozite de muniții, rețele de comunicații și posturi de supraveghere aflate pe coastă. Pentru atacuri au fost folosite muniții de precizie lansate din avioane de luptă, drone și nave de război.