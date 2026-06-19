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Bolojan își anunță candidatura la președinția PNL: „Ne propunem să deschidem partidul către oameni valoroși”

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Scris deStoica Marian
Publicat19 iun. 2026, 19:38
Sursărealitatea.net

Ilie Bolojan a anunțat că Consiliul Național al PNL s-a întrunit vineri și a aprobat convocarea unui Congres Extraordinar pentru duminică, 22 iunie, ora 12:00, a anunțat Ilie Bolojan. Premierul interimar și-a anunțat candidatura pentru președinția partidului.

În cadrul ședinței au fost adoptate, cu peste două treimi din voturi, propunerile privind noul statut al partidului.

Principala noutate constă în modul de construire a candidaturilor: acestea vor fi depuse sub forma unor moțiuni, cu un candidat la președinție și o echipă aferentă, pentru a evita fragmentarea internă și a promova responsabilitatea politică, conform mesajului lui Ilie Bolojan.

Bolojan: „Ne propunem să deschidem PNL către oameni valoroși”

Bolojan a transmis că își propune să deschidă PNL „către oameni valoroși” și să susțină meritocrația atât în partid, cât și în administrație.

„Alături de președinții organizațiilor, ne propunem să deschidem PNL către oameni valoroși, să susținem meritocrația în partid și, acolo unde depinde de noi, în administrație, să se vadă că suntem buni gospodari și că îi respectăm pe cetățeni.

Am încredere în membrii partidului nostru. Cred că își doresc un PNL puternic, credibil și respectat, astfel încât atunci când se întâlnesc cu prietenii sau colegii lor să nu le fie rușine că sunt membrii unui partid politic ca PNL.”, a afirmat acesta.

„Până mâine după-amiază îmi voi depune candidatura, împreună cu echipa alături de care voi merge mai departe”

Liderul interimar a anunțat că își va depune propria candidatură, împreună cu echipa sa, până sâmbătă după-amiază.

„Vom rămâne consecvenți principiilor noastre și vom construi o echipă capabilă să asigure unitate de acțiune pentru a-i reprezenta pe cetățenii care își doresc o Românie modernă.”, a mai transmis președintele PNL.

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