Daniel Băluță vrea schimbarea regulilor la Termoenergetica: bucureștenii să plătească apa caldă doar dacă este livrată la temperatura corectă

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat inițierea unui proiect prin care bucureștenii să plătească apa caldă și energia termică doar dacă acestea sunt furnizate la temperatura stabilită contractual. Demersul vizează modificarea regulamentelor și contractelor în vigoare, dar și actualizarea diagramei de furnizare a agentului termic, document care nu mai corespunde realităților climatice actuale.

Edilul a declarat că statul nu poate funcționa într-un singur sens, în care doar cetățenii au obligații, iar instituțiile nu răspund pentru calitatea serviciilor oferite.

„Apa caldă trebuie să fie plătită doar dacă este livrată la temperatura corectă, contractuală. Așa se întâmplă lucrurile în orice societate modernă. Așa cum statul român știe să impună taxe și impozite oamenilor, tot la fel trebuie să ofere și servicii de calitate corespunzătoare. Nu este normal doar să ceri, trebuie să oferi servicii de calitate”, a declarat Daniel Băluță.

Termoenergetica, obligată să actualizeze diagrama de furnizare

Una dintre modificările esențiale vizează obligația companiei municipale Termoenergetica București SA de a actualiza diagrama de furnizare a energiei termice către populație și asociațiile de proprietari, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a noilor prevederi.

Această diagramă stabilește temperatura agentului termic la intrarea în imobile, în funcție de temperatura exterioară. Potrivit primarului Sectorului 4, documentul este depășit și nu mai ține cont de schimbările climatice din ultimii ani.

„Aceasta este diagrama după care ar trebui să se furnizeze apa caldă astăzi. Practic, la intrarea în imobil, apa are o anumită temperatură. Din păcate, această diagramă nu a fost actualizată de foarte mult timp, în concordanță cu schimbările climatice pe care le avem la nivelul Bucureștiului. Avem ierni mai scurte decât de obicei și se întâmplă deseori ca inclusiv în timpul primăverii să fie foarte rece”, a explicat Daniel Băluță.

Reduceri de preț dacă apa nu este livrată la parametrii stabiliți

Proiectul prevede explicit că, în situația în care energia termică nu este furnizată la temperatura convenită contractual, populația va avea dreptul la diminuarea prețului, calculată conform unei formule stabilite prin regulament. Termoenergetica va fi obligată să propună și să stabilească această formulă de calcul, care va trebui aprobată de Consiliul General al Municipiului București.

„În cazul în care energia termică nu va fi furnizată la temperatura convenită, contractual, conform diagramei, populația are dreptul la diminuarea prețului, conform unei formule de calcul stabilite prin regulament. Compania municipală Termoenergetica București SA are obligația propunerii și stabilirii acestei forme de calcul, care va fi supusă aprobării Consiliului General”, a precizat primarul.

Negocieri cu ELCEN pentru o nouă diagramă de operare

Un alt articol al proiectului obligă Termoenergetica să inițieze, tot în termen de 90 de zile, procedura de negociere cu Electrocentrale București SA, ELCEN, pentru stabilirea unei noi diagrame de operare a sistemului de termoficare, compatibile cu starea actuală a rețelei. Potrivit edilului, și contractul de furnizare a energiei termice va fi modificat, deoarece, în forma actuală, nu stipulează clar temperatura la care trebuie livrate apa caldă și căldura.

„O dată cu diagrama se va modifica și contractul de furnizare a energiei termice, care nu stipulează cu exactitate temperatura la care trebuie livrată apa caldă și căldura. De acum încolo, lucrul acesta se va întâmpla”, a afirmat Daniel Băluță.

Sesizări la ANRE și Protecția Consumatorului

De asemenea, primarul Sectorului 4 a anunțat și depunerea a două sesizări oficiale, una către ANRE și una către Protecția Consumatorului, în care atrage atenția că bucureștenii sunt induși în eroare în privința serviciilor plătite.

„Pentru că trăim într-o lume reglementată, am făcut și două sesizări. Una către ANRE, în care aducem la cunoștință faptul că cetățenii sunt înșelați fie de Termoenergetica, fie de LGN, și una către Protecția Consumatorului. Nu este normal să plătim ceea ce nu primim”, a spus edilul.

Critici dure la adresa Primăriei Capitalei

Daniel Băluță a criticat dur un mesaj recent al Primăriei Municipiului București, în care cetățenii ar fi fost îndemnați să se obișnuiască cu apa călduță și cu frigul din locuințe.

„Am citit o postare a Primăriei Municipiului București săptămâna trecută și a fost absolut sinistră. Cetățenii erau îndemnați să se obișnuiască cu această stare, să se obișnuiască cu frigul din casă, să se obișnuiască cu apa călduță și să plătească aceste servicii. Lucrul acesta trebuie să înceteze, așa nu se mai poate”, a declarat primarul Sectorului 4.

Proiectul ar fi strâns deja o treime din semnăturile necesare și urmează negocieri cu toate partidele politice pentru obținerea majorității în Consiliul General, potrivit edilului.

„Ne așteptăm ca toți consilierii generali să valideze această stare de normalitate. Să depășim frustrarea pe care o inducem în societate prin faptul că suntem obligați să plătim apă caldă atunci când ea este călâie. Ne dorim ca, în următoarea perioadă, să putem avea majoritatea necesară votării acestui proiect”, a concluzionat Daniel Băluță.