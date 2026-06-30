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Politica· 2 min citire
Două săptămâni de pauză în negocierile pentru noul Guvern. Se discută din nou o coaliție fără USR
Negocierile pentru formarea noului Guvern intră într-o perioadă de pauză. Potrivit unor surse, liderii partidelor nu vor mai purta discuții în următoarele două săptămâni, iar negocierile ar urma să fie reluate ulterior, cu implicarea președintelui Nicușor Dan, potrivit Realitatea PLUS.
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