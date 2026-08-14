Politica· 1 min citire

În plină criză energetică, Bolojan dă bani pentru stadioane. Unul dintre ele este chiar la Oradea

Realitatea de Sibiu
Scris deRealitatea de Sibiu
Publicat14 aug. 2026, 13:24
Actualizat14 aug. 2026, 13:25
SursăRealitate Plus

În plină criză economică și energetică, una dintre prioritățile Guvernului demis condus de Ilie Bolojan este construcția a patru stadioane pentru care s-a alocat peste un miliard de lei. Documentul a fost discutat în ședința de Guvern, iar una dintre arene, în valoare de aproape 400 de milioane de lei, este în fieful lui Bolojan, la Oradea. Potrivit documentului, banii au fost alocați anterior prin legea bugetului pe anul în curs.

Măsura a fost inclusă la secțiune "note" în  INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului din 14 august 2026

NOTĂ cu tema: Încheierea de angajamente legale şi semnarea contractelor de proiectare şi execuţie pentru proiectele de investiţii constând în construcţii din infrastructura sportivă mare, respectiv stadioane, din cadrul Programului naţional de construcţii de interes public sau social.

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