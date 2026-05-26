Fratele lui Radu Mazăre, bun de plată. Fostul senator Alexandru Mazăre, obligat să dea statului 130.000 de euro pe care nu îi poate justifica

Fostul senator PSD Alexandru Mazăre trebuie să restituie statului peste 130.000 de euro, după ce Curtea de Apel Constanța a admis sesizarea ANI în dosarul privind controlul averii.

Magistrații au stabilit că Mazăre a dobândit nejustificat 210.775 de euro, însă 80.000 de euro au fost deja confiscați în dosarul penal soluționat definitiv de Înalta Curte, potrivit Seapress.

Sumele s-ar fi aflat în depozite bancare din Israel și ar fi fost folosite la achiziția unui imobil, fără ca fostul senator să le poată justifica, prin raportare la veniturile declarate.

Instanța a dispus, marți, confiscarea diferenței, însă decizia nu este definitivă și poate fi atacată prin recurs în termen de 15 zile.

Procedura a fost blocată ani la rând, deoarece o parte din bani era analizată într-un alt dosar dosar, în care a și fost condamnat în 2022 la 3 ani de închisoare cu executare pentru complicitate la luare de mită și fals în declarații.