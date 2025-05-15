GEORGE SIMION: „NICUȘOR DAN PREGĂTEȘTE FRAUDAREA ALEGERILOR. SĂ ANULEZE MANIFESTAREA DE DUMINICĂ!”

George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidențiale, lansează noi acuzații grave la adresa contracandidatului său, Nicușor Dan. Într-o declarație făcută publică joi, Simion susține că echipa adversă ar pregăti tentative de fraudare a alegerilor din 18 mai și cere anularea mitingului planificat duminică seara în Piața Victoriei.

„Nu mergeți mai departe cu planurile voastre de a frauda alegerile, de a aduce persoane să voteze multiplu, de a inventa voturi. Vă veți încadra în acea categorie numită ‘penali în funcții publice’”, a avertizat liderul suveraniștilor.

Simion l-a acuzat pe Nicușor Dan că ar încerca să folosească un eveniment autorizat în perioada electorală ca mijloc de manipulare și presiune publică, afirmând că mitingul programat ar putea degenera într-o manifestare „violentă, contra democrației”.

„Îl rog să anuleze această manifestare și să lăsăm românii să voteze în liniște. Alegeri curate și libere. Voința poporului român va deveni lege”, a adăugat Simion.

Declarațiile vin în contextul unei campanii electorale extrem de tensionate, cu acuzații reciproce și suspiciuni privind desfășurarea votului. Nicușor Dan nu a oferit, până la această oră, un punct de vedere oficial.

